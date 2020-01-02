Як очистити організм після новорічних свят: рада Уляни Супрун

Після свят багато хто хоче очистити організм. Раніше повідомлялося, який алкоголь краще пити, щоб зберігати ясний розум і уникнути похмілля.

Колишня глава Моз Уляна Супрун дає у своєму Facebook прості поради щодо детоксикації.

Необхідно підтримувати власні ресурси, що беруть участь у знешкодженні ліків, алкоголю, гормонів і шкідливих факторів навколишнього середовища. Для цього слід пити свіжовичавлений сік буряка, яблук, моркви, імбиру, додавати мелений льон до каші, регулярно включати в раціон капусту і часник з цибулею. Сполуки, які містяться в цих продуктах, активують системи детоксикації, але самі нічого не знешкоджують.

Не можна пити спиртне, або пити один келих і далі тільки воду. Активоване вугілля не попередить отруєння алкоголем, ціанідом або важкими металами. При отруєнні іншими сполуками активоване вугілля треба прийняти протягом години. Дорослим треба близько 50 грамів, дітям: 0,5−1 г на кілограм ваги.

Не можна палити, слід зволожувати повітря, мати напоготові респіратор, що затримує частинки pm 2.5.

Для очищення судин від холестерину необхідно щодня їсти часник.

Завжди, і в будні, і в свята, слід харчуватися збалансовано, а при необхідності звертатися до сімейного лікаря і здати аналізи.

«Треба бити прицільно, а не навмання», — зазначає Уляна Супрун.