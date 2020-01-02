Зеленський скористався низькоякісним плагіатом, – екс-депутат про новорічне привітання президента

Колишній народний депутат Вікторія Войцицька розкритикувала новорічне звернення Володимира Зеленського до співвітчизників. Привітання президента вона назвала «низькоякісним плагіатом» тексту українського письменника і політичного діяча Уласа Самчука.

«Шкода, що президент Володимир Зеленський скористався низькоякісним плагіатом. Взявши бі оригінал, процитував бі слова Уласа Самчука, і було б інше ставлення суспільства до новорічної промови:

«Тому – не все одно, хто як говорити, яким богам молитися, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одна, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін.

Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одне…

А коли — все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі! Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь.», – навела Войцицька уривок статті Самчука, порівнявши його з вітанням президента.

Цікаво, що питання про творчість Уласа Самчука, зокрема про його статтю «Нарід чи чернь?», є у питаннях ЗНО з літератури.