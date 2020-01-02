У столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

Жителі Києва можуть принести свої новорічні ялинки, сосни, смереки до 15 пунктів збору, що відкрилися у четвер, 2 січня, в усіх районах міста.

Про це поінформував начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, повідомляє пресслужба міської влади.

«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив Мальований.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.