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У столиці запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок

02.01.2020

Жителі Києва можуть принести свої новорічні ялинки, сосни, смереки до 15 пунктів збору, що відкрилися у четвер, 2 січня, в усіх районах міста.

Про це поінформував начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, повідомляє пресслужба міської влади.

«Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив Мальований.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств вже підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

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