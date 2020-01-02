За “кримськими справами” Росія тримає у в язницях мінімум 89 осіб

Росія тримає за ґратами тільки з “кримських справах” як мінімум 89 осіб. Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на голову правління цієї правозахисної організації Ольгу Скрипник.

“Росія тільки з “кримських справах” тримає за ґратами мінімум 89 осіб”, – розказала Скрипник.

За її словами, більша частина засуджених – 65 осіб – кримські татари.

“Серед них є і кримські татари, і українці. Щонайменше 65 осіб, переважно кримських татар, які проходять у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”, їх звинувачують у терористичних статтях. Якщо говорити про українців, то серед них, наприклад, активіст Олег Приходько, який був затриманий цього року. Також є так звані “українські диверсанти”, – відзначила правозахисниця.

Вона наголосила, що права цих людей грубо порушуються, оскільки докази їх вини були сфальсифіковані і вони незаконно перебувають за ґратами.