Вбивство Гандзюк: бюджетники Херсонщини заплатили адвокатам Мангера понад $420 тисяч

Адвокатське об’єднання “Константа” отримало за весь 2019 рік 421 тисячу гривень від бюджетних організацій Херсонської області.

Про це у четвер, 2 січня, повідомляє видання “Міст”, із посиланням на портал Е-data.

Співзасновниками цього об’єднання є Максим Дунаєв, Дмитро Ільченко і Андрій Мурашкін – адвокати підозрюваного в організації вбивства херсонської актівісткі Катерини Гандзюк, очільника місцевої обласної ради Владислава Мангера.

“Найбільшу суму (180 тис. грн) адвокатам заплатило КП “Херсонський міський центр земельно-майнових відносин”, яким на той час керувала депутатка міськради Олена Мазур. Це підприємство, порушуючи закон, досі не наддало копію договору “Мосту”, – пише видання, засноване Катериною Гандзюк у 2012 році.

Як повідомляється, ще 72 тисячі грн за абонентське обслуговування адвокатам заплатила Ювілейна ВІДГ із Олешківського району.

“Лазурненська селищна рада заплатила за рік 55 тисяч гривень. Її голова Сергій Бєлік – вірний соратник Владислава Мангера. На території цієї селищної ради отримували земельні ділянки ті, хто здійснював напад на Катю Гандзюк. Тут також розташований проблемний об’єкт Мангера Oasis Beach, який напередодні нападу адвокат Мурашкін віддав організаторові вбивства Олексієві Левіну (Москалу)”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, Сергій Бєлік нещодавно ставши сусідом відомих херсонських правоохоронців.

“Херсонська обласна рада заплатила адвокатам свого голови 49 тисяч гривень. Акти про виконання робіт були підписані в червні, листопаді й грудні. За 18 тисяч гривень адвокатам Мангера заплатили Чумацькошляхівська і Іванівська сільради, а за 8 тисяч – Скадовська міськрада та Олешківське міжрайонне управління водного господарства. Степанівська сільрада – 13 тис. грн”, – пише “Міст”.

Ще одна компанія адвокатів Мангера ТОВ “Правовий центр “Константа” отримала в 2019 році 60 тисяч гривень за юридичне обслуговування Херсонського вищого училища фізичної культури, яке безпосередньо підпорядковується голові облради. Директором навчального закладу є депутат міськради Херсона Валентин Сух.

ТОВ “Правовий центр “Константа” очолює Андрій Мурашкін, а засновниками ще недавно були Дмитро Ільченко і представниця Мангера Олена Поздишева. Зараз компанія переписана на Олександра Музику.