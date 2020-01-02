Екс-заступник голови СБУ порівняв події біля посольства США в Іраку з діями спецслужб РФ на Донбасі

Події навколо посольства США в Іраку наворожили, один в один, етапи розвитку гібридної операції спецслужб Московії з дестабілізації ситуації у Донецьку і Луганську навесні 2014 року колі «потрібну картинку» робила залучена із-за поребріка масовка…

Таку думку висловив український військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягунов.

На його переконання у цих подіях є дуже багато спільного, написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

«Тільки за один день 31 грудня в Міжнародному аеропорту Багдада здійснили посадку близько 10 пасажирських літаків з Ірану і кілька регулярних рейсів з Бейрута та Дамаску, здійснених іранськими і сирійськими авіакомпаніями. Іран активно «ввозив» до Іраку ідеологічно підготовлені сили для загострення ситуації навколо посольства США, а може бути і ще десь. Керував заворушеннями біля стін американського посольства В Багдаді Абу Махді аль-Мухандіс – один з лідерів Хашд аш-Шааб і права рука Касема Сулеймані (Іранській генерал-майор Ісламського революційного гвардійського корпусу і з 1998 року Командувач його силами Quds – підрозділу, який головним чином відповідає за екстериторіальні військові та підпільні операції)», – написав він.

За даними інформаційного агентства The Associated Press, менш радикальні прихильники угруповання Хашд аш-Шааб стали залишати територію в районі американського посольства в Багдаді. При цьому, представники радикального крила, зокрема «Катаїб Хезболла», наполягають на продовженні заворушень.

Разом з тим керівництво проіранського ополчення Хашд аш-Шааб випустило офіційну заяву з вимогою всім своїм прихильникам негайно покинути територію американського посольства в Багдаді, підкоряючись наказу прем’єр-міністра Іраку.