Співачка Наталка Карпа зустріла Новий рік з новонародженою дочкою

Співачка і телеведуча Наталка Карпа народила первістка 27 грудня. Новий рік артистка зустріла вдома разом з новонародженою дівчинкою, якій, до речі, вже дала ім’я.

Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись. 26.12.2019 р. Про 23.49 … Емоції просто переповнюють… обов’язково згодом про все розповім, а наразі скажу – ми з Євгеном Тєрєховим стали щасливими батьками, нашої принцеси!», – поділилася Наталка радісною новиною у соцмережі.

Про те, що Наталку Карпу виписали з пологового будинку, розказала у Facebook телеведуча Соломія Вітвіцька, яка разом з Alyosha, Світланою Тарабаровою і Тарасом Тополею зустріли зоряну маму та її дитину.

«Зустріли Златочку з мамою з пологового! Наталка Карпа, Євген Терехов, вітаємо з народженням донечки! Святкуватимете 2020 вже втрьох», – написала вона.

«Перший день в новому 2020 році! Ми його зустрічаємо вдома, нас вчора виписали з пологового, і наша доця знайомиться з нашим будинком. Вчора невеличка тусівочка найближчих друзів прийшла привітати, – мої любі, дякую, що були поруч в такі миті! Татові @jacki_boy89 урочисто вручили донечку, а мамі свідоцтво про народження))) Ми ще вчимось відчувати одна одну… я знаю, що досвід у цій справі потрібна річ, того навчаюсь, читаю, дослухаюсь і завжди рада слушним порадам!

П. с. Ну, а ця новорічна ніч довела, що в моєму житті вона не втрачає своєї магії… з однієї сторони сапить донечка, з іншої коханий, на кухні порається мама, тато задає тон телевізійному пульта… і знаєте, це батьківщина, це сім’я – це найцінніше, що може бути! Господи, дякую, що вона в мене Є!

І Дай нам всім щасливого та мирного нового року! Зі святом всіх!», – Наталка Карпа написала у соцмережі