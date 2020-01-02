У Білорусі розпочато процес радикалізації опозиційних протестів

Як відомо 2019-й рік в Білорусі завершився не тільки під акомпанемент протестів проти інтеграції РБ і РФ, але і довгоочікувані переговори Олександра Лукашенка і Володимира Путіна складного «нафтовому питання» і можливої візиту держсекретаря США Майка Помпео в Мінськ.

Але, як вже відомо, нафтові переговори з Путіним завершилися нічим, а візит Помпео в Білорусь з-за подій в Іраку був відкладений. У свою чергу, протестні настрої в РБ так само опинилися під неоднозначними віяннями, мають легкий, але все ж впізнаваний триколорный забарвлення.

Зокрема, після того, як протести проти інтеграції Білорусі та Росії в єдину державу провалилися, не продемонструвавши скільки-небудь масштабного видовища, лідери опозиції стали використовувати насичену радикальними закликами риторику.

Наприклад, Зенон Позняк у своїх зверненнях став досить прозоро натякати на терористичний акт проти Олександра Лукашенка, а так само на повалення «антидержавного ладу».

Варто зазначити, що методика радикалізації і тим самим – дискредитації протестних рухів вельми поширена в практиці Російської Федерації. Аналогічним чином в ході двох Чеченських воєн через угруповання Шаміля Басаєва та інших радикальних польових командирів, Кремлем була дискредитована в очах західних країн визвольна війна чеченського народу.

З сучасних прикладів – рух «Жовтих жилетах» у Франції, яке дуже швидко з мирних протестів фермерів проти підвищення цін на паливо, переросло в антиурядові погроми. Причому радикалізації протестів займалися підконтрольні проросійської маріонетці Марін Ле Пен групи і відгалуження «Національного об’єднання».

Не виключено, що і білоруська опозиція, не вся, а та частина, що не відповідає інтересам Білорусі, а в певному сенсі являє собою камуфлет пастку або «сплячу клітинку», отримала установку на розкрутку радикальних настроїв. Настроїв, які не тільки дискредитують все опозиційне і патріотичний рух в цілому, але і призведе до хаотизації соціально-суспільної ситуації в республіки з досить непередбачуваними наслідками. А можливо і передбачуваними, але вже не для Мінська, а для Кремля.