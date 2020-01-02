У Кабміні слідом за землею хочуть продати і український ліс

Кабінет міністрів поставив стратегічну ціль щодо скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, повідомив віце-прем’єр-міністр Дмитро Кулеба, пише в четвер, 2 січня, Інтерфакс-Україна.

«У нас в уряді зараз є пріоритетною тема створення ефективних ринків з однаковими правилами гри там, де не було ринків взагалі, або де ринки існували, але з не рівними правилами. І сфера вирубки і деревообробки — це одна з таких сфер. Ми цим займаємося. Обговорюємо з ЄС, як рухатися далі», — заявив представник уряду.

Кулеба зазначив, що мораторій став «джерелом тіньової економіки», тому мета Кабміну — відмовитися від нього.

«Але зробити це можна буде тоді, коли в Україні буде діяти ефективна економічна політика в цій сфері», — додав чиновник.

Крім того, він заявив, що проти мораторію експорт лісу-кругляка.

«Я особисто проти мораторію на ліс-кругляк і взагалі мораторію на будь-які експортні операції з ЄС. Але так сталося, що протягом років у нас в ряді сфер економіки і політики домінувала або корупція, або тупість. Тому я виступаю за мораторій на «тупняк», а не кругляк», — підсумував віце-прем’єр.

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпат.

Ще раніше Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 років.