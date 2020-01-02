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У Зеленського склали список змін в Україні

02.01.2020

В Слуга народу розповіли, які зміни чекають на українців з початку нового року. Про це йдеться у Facebook партії.

«Починаємо новий рік з хороших новин! З 1 січня українців чекає ряд приємних змін», — йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • мінімальна зарплата збільшується до 4723 грн;
  • з 1 лютого запрацює програма з підтримки малого і середнього підприємництва;
  • скасовується депутатська недоторканність;
  • вояки-добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою;
  • пільговики зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги;
  • вчителі середньої школи зі стажем не більше 10 років отримають грошову допомогу у розмірі 21 тис. грн;
  • українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах;
  • почне функціонувати новий Виборчий кодекс.

Раніше глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав головні економічні реформи.

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