У Зеленського склали список змін в Україні

В Слуга народу розповіли, які зміни чекають на українців з початку нового року. Про це йдеться у Facebook партії.
«Починаємо новий рік з хороших новин! З 1 січня українців чекає ряд приємних змін», — йдеться в повідомленні.
Зокрема:
- мінімальна зарплата збільшується до 4723 грн;
- з 1 лютого запрацює програма з підтримки малого і середнього підприємництва;
- скасовується депутатська недоторканність;
- вояки-добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою;
- пільговики зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги;
- вчителі середньої школи зі стажем не більше 10 років отримають грошову допомогу у розмірі 21 тис. грн;
- українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах;
- почне функціонувати новий Виборчий кодекс.
Раніше глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав головні економічні реформи.