У Зеленського склали список змін в Україні

В Слуга народу розповіли, які зміни чекають на українців з початку нового року. Про це йдеться у Facebook партії.

«Починаємо новий рік з хороших новин! З 1 січня українців чекає ряд приємних змін», — йдеться в повідомленні.

Зокрема:

мінімальна зарплата збільшується до 4723 грн;

з 1 лютого запрацює програма з підтримки малого і середнього підприємництва;

скасовується депутатська недоторканність;

вояки-добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій за спрощеною процедурою;

пільговики зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги;

вчителі середньої школи зі стажем не більше 10 років отримають грошову допомогу у розмірі 21 тис. грн;

українці зможуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах;

почне функціонувати новий Виборчий кодекс.

Раніше глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав головні економічні реформи.