У «Слуги народу» запропонували подвійну пенсію для жителів ОРДЛО

Пенсіонери, які проживають у ОРДЛО, мають право отримувати українську пенсію, так і виплати з боку окупаційної влади.

Таку заяву зробила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція «Слуга народу»).

«Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті «пенсії» та «документи», ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з’ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв’язок», — сказала вона.

За її словами, отримання виплат від Пенсійного фонду РФ в Криму і «пенсійних фондів» угруповань «ЛНР» і «ДНР» не може стати підставою для невиплати пенсій Україною.

«Це пенсіонери 60-70-80 років, вони не можуть відкрити тут бізнес, вони не можуть платити за оренду житла, не можуть отримати тут підтримку – вони залишилися там. І нехай вони навіть отримують дві пенсії – хіба це має розірвати зв’язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Немає!» — заявила Третьякова.

На її переконання, виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях — це ще один вид санкцій проти РФ.