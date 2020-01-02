Гривня побила світовий рекорд: Bloomberg назвали наслідки падіння долара

Гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік по відношенню до долара на 16,5%. Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – з-за того, що впали доходи від експорту.

Український бюджет 2019 року був спочатку сформований на основі курсу 28,2 грн/$. Пізніше його переглянули, підвищивши очікуваний курс на рівні 26,4 грн/$.

У понеділок, 30 грудня 2019 року, курс становив 23,8 грн/$, що створило різницю в $1,6 млрд між очікуваним рівнем доходів бюджету і реальними зборами. З-за цього Кабміну довелося в грудні скоротити деякі витрати на розвиток. Також «Нафтогазу» наказали віддати в бюджет авансом 13 млрд грн дивідендів та інших платежів, які планували зібрати в 2020 році.

Міністр фінансів Оксана Маркарова, виступаючи у Верховній Раді, запевняла, що недостача «повністю під контролем» і не призведе до скорочення державних витрат. Проте, пише американське видання, існують сумніви, що цього вдасться уникнути.

«За словами директора компанії економічних досліджень Case україна Дмитра Боярчука, у Києва «немає вибору» з-за його фіскальних зобов’язань перед МВФ. На його думку, в 2019 році доходи країни в результаті скоротяться на 0,7% від ВВП, що змусить уряд відкласти фінансування деяких інфраструктурних проектів в 2020 році задля зменшення тиску на бюджет. Мінфін України не відповів виданню на запит про коментарі», – сказано в публікації.

Зміцнення гривні пояснюється потоком грошей, які Україна отримала від продажу під великі відсотки іноземцям боргових облігацій. І це хвилює промисловість, яка орієнтована на експорт – в тому числі, аграріїв і металургів.

«Союзники президента Володимира Зеленського звинувачують НБУ в збереженні високого рівня процентної ставки і невтручання з метою стримати гривню. Вартість кредитів в Україні протягом останніх місяців була знижена. Але Нацбанк пояснює, що занадто швидке скорочення процентної ставки спричинить за собою нестійку економічну експансію. Відомство також зберігає гнучку валютну політику», – йдеться в матеріалі.