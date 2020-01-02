У НБУ розповіли, що стало причиною подорожчання нафти і падіння цін на газ

У грудні 2019 року оптимізм від можливого підписання «першої фази» торгового угоди між США і Китаєм підтримував світові товарні і фінансові ринки. Про це йдеться в «Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку (грудень 2019 року), передає РБК.

Як відзначається в огляді, світові ціни на нафту зростали на тлі зниження запасів нафти в США і діючих обмежень в рамках угоди ОПЕК+.

«Разом з тим, тепла погода зумовила зниження цін на газ у другій половині місяця», — відзначають експерти НБУ.

Нагадаємо, у листопаді ціни на природний газ в Європі підвищилися через збільшення попиту, з урахуванням різкого похолодання в кінці листопада — початку грудня.

Крім того, глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть вирости дуже значно.

У той же час Україна і Росія підписали газові контракти до закінчення 2019 року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти на світових ринках на рівні 61,78 доларів за барель у 2019 році і 57,94 доларів у 2020 році.