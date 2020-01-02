«Путіна привітав, армію забув!» Ветеран АТО різко звернувся до Зеленському

Президент України Володимир Зеленський привітав з Новим роком главу РФ Володимира Путіна, однак не привітав українських військових на Донбасі.

На цей момент звернув увагу ветеран АТО, командир роти в батальйоні «Айдар», народний депутат VIII скликання Ігор Лапін. В ефірі ObozTV Лапін різко розкритикував Зеленського за розмову з Путіним 31 грудня.

«Якщо людина, яка називає себе президентом України, дзвонить Путіну і ніяким боком не вітає власне військо, зважаючи головнокомандувачем… Ну про що далі говорити? Це людина, у якого, як кажуть в Україні, «немає смальцю в голові». Коли немає смальцю в голові, ти його купиш на базарі», – заявив Лапін.

Він засудив Зеленського за те, що той не виступив з новорічним зверненням до Збройних сил України.

«Військо сидить в окопах, захищає країну. Міг хоча б сказати: хлопці, спасибі вам, вітаю, ми міцні, єдині і так далі… Але він (Зеленський. – Ред.) не забув привітати Путіна. Того, хто вбив 14 тисяч українців! Ну як? Тут з нормальних слів тільки одні матюки і прийменники «в» і «на». Іншого у мене до нього немає», – висловився ветеран АТО.