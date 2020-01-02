«Мама підметушилися»: заборонена СБУ Королева проговорилася про нерухомості в США

Російська співачка з українським корінням Наташа Корольова розповіла про своїх квартирах в Майамі і зазначила, що вся нерухомість належить її мамі, сама ж артистка зупиняється лише в апартаментах, коли прилітає відпочити в США. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Співрозмовник».

За словами артистки, у свій час її мама Людмила Поривай купила кілька квартир в Америці, але їх обслуговування обходиться в копієчку», тому жінка здає нерухомість в оренду.

«У мене там своєї нерухомості немає. Все, що є – мамине. У Майамі дуже дороге обслуговування. Щорічний податок, щомісячна оплата квартплати, рахунків за світло, воду. Це дуже невигідно! Моя мама в свій час підметушилися, купивши в Майамі кілька квартир, які зараз здає. Тому, коли ми приїжджаємо в Майамі, вона одну з квартир віддає нам, — поділилася подробицями Королева.

Сама ж співачка не любить займатися питаннями, які пов’язані зі стресовими ситуаціями і високим ступенем відповідальності.

«Я дуже раціональний людина. Якщо зміст чого-небудь призводить мене до постійного стресу, я не хочу з цим зв’язуватися», — зізнається співачка.

У Королевою також є розкішна квартира на Новому Арбаті в Москві в будинку, який був споруджений у 1939 році.

Співачка також побудувала заміський будинок в 20-ти км від столиці Росії в селищі Автомагістраль. До речі, Королева розмалювала свій паркан у кольорах українського прапора і зобразила пейзажі з соняшниками. Вона заявила, що таким чином стала ближче до своєї історичної батьківщини Україні. Сусідами артистки є її колеги: Леонід Агутін і уродженка Львова Анжеліка Варум, співак Лев Лещенко і гуморист Володимир Винокур.