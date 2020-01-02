2200 км без гаджетів: Мандрівник відвіз сина до Монголії, щоб відвернути його від смартфона

Альпініст і лижник Джеммі Кларк влаштував сина пригода далеко від дому, щоб відвернути його від постійного використання смартфона. Про це повідомляє ВВС News.

Коли Кларк на своєму мотоциклі проїжджав повз віддаленій від цивілізації долини в Монголії, його син, який їхав на мотоциклі слідом за ним, заявив, що для нього залишитися наодинці зі своїми думками було б чимось новим і тривожним.

Так у Джеммі з’явилася ідея відправитися зі своїм 18-річним сином Хобьо в подорож, під час якого вони могли б обійтися без смартфонів.

За словами досвідченого мандрівника, він почав помічати, що втрачає зв’язок з сином, який весь вільний час «сидить» в смартфоні перебуваючи вдома в Калгарі, Альберта (Канада). В цьому батько частково звинувачує себе, так як раніше сам був не проти пограти з сином в ігри на телефоні.

«Це круті пристрою, але ми почали відчувати, що вони контролюють нас, а не навпаки», — розповів Джеммі.







Він уточнив, що рішення пожити деякий час без гаджетів сформувалося, коли він з родиною святкував свій 50-річний ювілей у гірськолижному будиночку. Тоді він провів вихідні без wi-fi і мобільного мережі, що стало першим подібним досвідом для чоловіка.

Батько з сином відправилися в подорож 28 липня і в наступному місяці проїхали по Монголії понад 2200 кілометрів на мотоциклі, на конях і на верблюді. За словами Хобьо, він думав, що йому буде нудно в цьому поході без серіалів і соцмереж, але поїздка дозволила йому краще познайомитися з батьком.

«Я був здивований тим, що, коли він знаходиться поза роботи і сім’ї, то стає ближче до мого віку «, — заявив Хобьо.

Джеммі також зробив для себе несподівані висновки. На його думку, Хобьо гідно витримав поїздку і показав себе не як дитина, а дорослий хлопець.

Незважаючи на те, що під час подорожі було багато прекрасних видів, Джеммі з сином домовилися не публікувати фото до повернення додому.

Хобьо тепер намагається сприймати технології як щось, що «хоче використовувати, а не повинен використовувати».