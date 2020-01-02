В США умерла известная исполнительница

В Америке не стало популярной рэп исполнительницы Лексии Алиджай.

Об этом рассказали местные средства массовой информации, ссылаясь на информацию сестры певицы.

Загадочная смерть вызвала волну загадок и домыслов среди общественности. Дело в том, что смерть Лексии Алиджай имеет множество секретов, которые стараются не разглашать ни близкие исполнительницы, ни следствие, которое устанавливает точное заключение по делу.

Дело в том, что Лексии Алиджай всего 21 год. Её тело было найдено у неё дома в Соединенных Штатах Америки. Так, на данный момент нету никакой официальной информации по причине смерти столь молодой рэп исполнительницы. Родные не разглашают ничего по поводу произошедшего, лишь её сестра подтвердила факт смерти, написав на своей странице в социальной сети Facebook пост. В посте кузина лишь сообщила о своем плохом эмоциональном состоянии и о том, что её сестра ушла из жизни в столь молодом возрасте.

На данный момент идет расследование по делу смерти рэп исполнительницы Лексии Алиджай, при этом, не придавая данные огласке.

Имя Лексии Алиджай стало известно миру после того, как она представила свой кавер на песню известного исполнителя Дрейка “Girls love Beyonce” и Брайсона Тиллера “Еxchange”. Также, она делала каверы и на другие песни известных исполнителей. В 2016 году она выпустила свой собственный полноценный музыкальный альбом под названием “Growing pains”.

Напомним, Акценты писал, что в канун Католического Рождества, в Северной Ирландии умер 31-летний актер известного сериала “Игра престолов” Эндрю Данбар, который играл одного из семьи Старков. К сожалению, причина смерти пока не известна. Актер Энди Макклей, его друг, признался, что он был душевным человеком, талантливым, искренним, он имел очень доброе сердце. Эндрю был дублёром персонажа Теона Грейджоя, которого сыграл Алфи Аллен. Актёру был 31 год.

Также Акценты сообщал, что всемирно известный композитор и поэт Голливуда Джерри Херман скончался в пятницу, 27 декабря. Мужчину нашли в его доме в Майями в возрасте 88 лет. Как передают местные журналисты, Джерри Херман умер в следствии осложнений, которое вызвало заболевание легких. Еще в 1985 года, композитор рассказал о том, что он заразился ВИЧ-инфекцией, которую обнаружили позже врачи.

Недавно Акценты передавал, что известной советской актрисы и художественного руководителя театра “Современник” Галины Волчек не стало около 17 часов вечера, 26 декабря. По предварительной информации от врачей госпиталя, в котором находилась артистка, смерть настала в следствии отека головного мозга и отека легких. Также известно, что с самого утра у Галины начали отказывать различные органы.