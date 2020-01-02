Кейт Міддлтон змінила стиліста і збільшила витрати на гардероб у 2019 (фото)

Скільки Кейт Міддлтон витратила на свій гардероб у 2019 році

У 2019 році Кейт Міддлтон змінила стиліста, і витрати на нові наряди збільшилися вдвічі. Герцогиня Кембриджська має потребу у великому гардеробі, оскільки їй доводиться відвідувати численні екстравагантні гала-вечері, закордонні тури, щоденні королівські обов’язки, заручини, весілля та сімейні зустрічі.

У 2019 році Кейт приміряла понад 80 образів, значна частина з яких була вдалим міксом нових нарядів і тих речей, в яких герцогиню Кембриджську вже бачили раніше. Однак, без серйозних витрат на оновлення гардеробу уникнути не вдалося

Кейт Міддлтон, фото: hellomagazine.com

За підрахунками Daily Mail, оновлений гардероб обійшовся дружині принца Вільяма в 103 000 фунтів стерлінгів. Це вдвічі більше, ніж у минулому році — тоді витрати на одяг склали 68 334 фунта стерлінгів, але менше, ніж у 2017-му, коли витрати на гардероб оцінили в 119 000.

Відзначається, що в цьому році відбулися суттєві зміни в стилі Кейт. З цією метою Міддлтон звернулася до колишнього редактора Vogue Вірджинії Чедвік-Хілі, яка змінила модний вектор герцогині на користь брендових убрань. Проте повністю оновлені образи за весь рік Кейт дозволила лише дев’ять разів. Найбільш витратним було її вбрання на церемонії вручення премії BAFTA в лютому 2019 року. Тоді у лондонському Альберт-холі вона з’явилася в приголомшливій сукні від Alexander McQueen і нових туфлях від Jimmy Choo вартістю близько £4975.

Кейт Міддлтон, фото: hellomagazine.com

Одним з найдорожчих образів Кейт також названо наряд, в якому вона з’явилася на службі у день національного свята Австралії та Нової Зеландії, дня пам’яті військовослужбовців, які захищали вітчизну. Для виходу в світ Кетрін вибрала пальто Catherine Walker і капелюшок Rosie Olivia життєрадісного відтінку бірюзи.

А небесно-блакитний ансамбль герцогині, в якому вона з’явилася на скачках Аscot, коштував понад 4 тисяч фунтів стерлінгів: £3538 – пальто Elie Saab, £545 – пари нових туфель.

Кейт Міддлтон, фото: hellomagazine.com

Кейт Міддлтон, фото: hellomagazine.com