Индонезия представила свой первый боевой беспилотник (видео)

Авиастроительная компания PTDI из Индонезии преподнесла Минобороны страны новогодний подарок — первый большой боевой беспилотник.

Аппарат в основном состоит из импортных деталей, но военные считают его большим шагом вперед для страны.

Издание The Jakarta Post сообщило во вторник, 31 декабря, что отныне Индонезия входит в клуб производителей боевых беспилотников дальнего радиуса действия. Аппарат был создан государственной компанией PTDI и показан 30 декабря в городе Бандунг, столице провинции Западная Ява.

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Разработка БПЛА велась с 2015 года. Беспилотник имеет размах крыльев 16 метров и поднимает до 30 кг полезной нагрузки. Со всей очевидностью, основной задачей аппарата является разведка — серьезное вооружение при таких возможностях нереально.

Запаса в 450 литров топлива хватит на 30 часов полета на высоте от 3 до 9 км со скоростью около 235 км/ч.

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Двигатель для дрона закуплен в Австрии, а система управления — в Испании, но индонезийские военные рассчитывают в ближайшее время довести долю отечественных деталей до 50 процентов. Создание собственного боевого беспилотника индонезийское Минобороны считает большим шагом вперед. Это развитие собственной оборонной промышленности и экономия бюджета.

На развитие проекта в 2020 году выделено 23 млрд. рупий (около 1,6 млн. долларов США). Первоочередной задачей названа разработка всепогодного радара для машины.

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sprotyv.info

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