Глава комітету Ради пояснила, чому Україна платить пенсії жителям ОРДЛО, отримують виплати від Росії

У фракції «Слуга народу» вважають обґрунтованим отримання жителями окупованого Криму двох пенсій — від України і від окупаційних «влади». Про це журналістам заявила голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, на даний момент в України немає можливості з’ясувати, чи платять людині «російську пенсію» на непідконтрольної території.

«Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті „пенсії“ та „документи“, ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з’ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв’язок», — заявила Третьякова в інтерв’ю «Інтерфаксу-Україна».

Також вона висловила переконаність в тому, що виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях є певним видом… санкцій проти РФ.

«Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони економічно його розоряють і це буде своєрідним видом санкцій, який йде на користь наших громадян, які там проживають. Нехай отримують дві пенсії, і хоча б так Росія компенсує цим людям ті незручності, які вона їм доставила», — пояснила нардеп.