Діалогу із Зеленським по звільненню кримських татар досі немає, – Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримських татар, народний депутат Ахтем Чийгоз заявивши, що ні офіс президента, ні сам Володимир Зеленський досі не вийшли на діалог з Меджлісом з питання звільнення кримських татар з російського ув’язнена язнення.

Про це він сказавши в ефірі “Крим.Реалії”. “У нас діалогу, на жаль, немає.

Але вчора (29 грудня,-ред.) ми зустрічалися з прем’єр єром (Олексієм Гончаруком,–ред.), ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем’єр, як і ми, не має відношення до процесу обміну. Ми обговорювали питання у межах його компетенції. Понад годину тривала зустріч і я вважаю, що для першого разу вона пройшла нормально”, – зазначив Чийгоз.