Журналіст Асєєв зняв банер #FreeAseyev з балкону редакції «Українського тижня»

Звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі журналіст Станіслав Асєєв зняв банер #FreeAseyev з балкона редакції журналу «Український тиждень» Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас своє перебування на свободі, він сказавши: «Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі і до ритму міста, до якого не ті, щоб не звик, – звикати не було можливості. Але, напевно, варто». Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не лише психологічна адаптація, а й зустріч із родиною.

«Напевно, буде окрема робота з «Ізоляції» (таємна в’язниця, облаштована на захопленій російськими гібридними силами у 2014 році території музею сучасного мистецтва – колишнього заводу ізоляційних матеріалів)», – сказавши Асєєв. Зняти банер Асєєву допоміг головний редактор «Українського тижня» Дмитро Кропивенко.

«Спочатку з’єднання явилася картинка в нашому журналі, коли ми дізналися про вирок Стаса – 15 років суворого режиму. Невдовзі проводили акцію в арт-платформі «Ізоляція», і ми вже підготували цей плакат. Потім ми його повісили на балконі, а зараз залишимо в редакції на стіні як історичний артефакт», – розповів Кропивенко. Також Станіслав Асєєв підписав усім охочим книгу «В ізоляції» про життя на окупованій території Донбасу. У ній опубліковані матеріали, які він писав із січня 2015-го до травня 2017 року.



Плакат на підтримку Асєєва повісили на балконі видання «Український тиждень» у День гідності та свободи 21 листопада 2019 року.

Тоді головний редактор Дмитро Кропивенко висловив сподівання, що настане час, коли «Стас Асєєв прийде до нас у редакцію і зніме цей плакат».