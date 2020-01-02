Посли Польщі та Ізраїлю «із занепокоєнням і жалем» відреагували на вшанування лідерів ОУН в Україні

Дипломати Польщі та Ізраїлю зробили спільну заяву з приводу святкування в Україні дня народження Степана Бандери. Заява розміщена на сайті посольства Республіки Польща в Україні.

«З великою тривогою і сумом ми помітили, що представники влади різних рівнів України, в тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, досі відзначають історичні події та їх фігури, які потрібно раз і назавжди засудити», — йдеться в заяві.

Згадується, що 24 грудня Львівська обласна рада ухвалила постанову, спрямовану на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті діяча ОУН Андрія Мельника, а також письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи. А 1 січня на будівлі Київської міської державної адміністрації виставили банер з зображенням Степана Бандери.

«Ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в поліпшенні співпраці з установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті», — сказано в заяві.