Вбивство Шеремета: слідчі проводять слідчий експеримент з Кузьменко — відео

Адвокат Владислав Добош заявивши, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент з його підзахисною, підозрюваною Юлією Кузьменко.

Про це він заявив в Facebook.

«Я без десяти 17.00 отримав на електронну пошту від Бирка (Василь Бирко, слідчий – ред.) повідомлення, про те, що сьогодні (у четвер – ред.) о 18 годині буде проводитись слідчий експеримент. Це при тому, що вони не надали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео на якому мають проводити слідчий експеримент», — сказавши він.

Адвокат назвавши дії слідчих незаконними.

За його словами, йому досі не надали всі матеріали справи, зокрема, що стосуються камер і самого експерименту.

Добош заявивши, що експеримент потрібно проводити в 2.40 ночі, оскільки саме такий годину вказано на відео з камер спостереження. Разом з тим він сказав, що прибуде на 18:00 в МВС.

Нагадаємо, 12 грудня слідчі повідомили про підозру у вбивстві Шеремета військовому медику Яні Дугарь, волонтеру Юлії Кузьменко, а також музикантові і учаснику АТО Андрію Антоненку.

За версією слідства, Антоненко був «організатором» вбивства Шеремета, Кузьменко — безпосереднім виконавцем , а Дугаров «проводила розвідку» навколо місця злочину.

Згідно з рішенням суду, Антоненка та Кузьменко взяли під варту, а Дугарь відправили під домашній арешт.