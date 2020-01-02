Армія Асада розбомбила школу, є загиблі

В результаті артилерійського вогню сирійських урядових військ 1 січня в провінції Ідліб загинули дев’ять осіб, у тому числі п’ять дітей.

Про це повідомляє ВВС.

“В результаті артилерійського вогню сирійських урядових військ в середу в провінції Ідліб загинули дев’ять осіб, у тому числі п’ятеро дітей”, – йдеться у повідомленні.

Ще шістнадцять осіб отримали поранення, коли касетні бомби потрапили в школу в Сарміні, що служила притулком для переселенців.

Євросоюз закликав режим Асада в Сирії припинити ескалацію насильства на північному заході цієї країни і зазначив, що в результаті наступу урядових військ та їх союзників в провінції Ідліб з лютого 2019 року понад 800 тисяч сирійців стали біженцями.