Нефьодов показав трон і булаву в кабінеті голови митної служби

Інтер’єр кабінету голови митної служби України зараз мало схожий на робочий, але з часом буде перероблений. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Державної митної служби Максим Нефьодов і показав, як кабінет виглядає зараз.

«Нова митниця переїжджає на історичну батьківщину — в комплекс будівель на вул. Дегтярівській», — йдеться в повідомленні.

За словами Нефьодова, в кабінеті легко могли б поміститися 20 осіб. При цьому не враховується площа підсобних приміщень.

Він підкреслив, що стілець глави не можна назвати інакше як трон, а ремонт в будинку — це не першочергове завдання, однак з часом кабінет повинен бути перероблений в робочі офісні приміщення.