Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата

Призначений тимчасовим виконувачем обов’язків директора ДБР Венедіктова Ірина написала заяву про складання повноважень народного депутата від партії «Слуга народу».

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складання депутатських повноважень до Верховної Ради України. Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України «народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припин в який встановлено законом порядку, допускається до виконання обов’язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що до виконання повноважень у Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина приступила 28 грудня 2019 року після виконання вимог закону ч. 3 ст. 3 «Про статус народного депутата України».