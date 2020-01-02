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На Закарпатті сільський голова вкрав мільйон на ремонт доріг

02.01.2020

Чиновник підписав документи на виконання робіт, де свідомо була вказана завищена сума.

У Закарпатській області голова селищної ради привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг, повідомляє в четвер, 2 січня, прес-центр СБУ.
 
Встановлено, що керівник органу місцевого самоврядування у змові з директором приватного підприємства організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для ремонту місцевих доріг.
 
«Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди», — йдеться в повідомленні.
 
Відкрито справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.
 
Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

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