На Закарпатті сільський голова вкрав мільйон на ремонт доріг

Чиновник підписав документи на виконання робіт, де свідомо була вказана завищена сума.

У Закарпатській області голова селищної ради привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг, повідомляє в четвер, 2 січня, прес-центр СБУ.



Встановлено, що керівник органу місцевого самоврядування у змові з директором приватного підприємства організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для ремонту місцевих доріг.



«Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їх оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди», — йдеться в повідомленні.



Відкрито справу за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.



Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.