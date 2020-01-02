Пожежа в німецькому зоопарку: Мати з дочками зізналися у скоєному

60-річна жінка і дві її дочки зізналися, що їхні дії могли призвести до пожежі в зоопарку міста Крефельд (Німеччина), в якому загинуло понад 30 тварин. Про це повідомляє DW.

Три родички звернулися в поліцію із заявою про те, що вони запустили три небесних ліхтариків у новорічну ніч, що заборонено в багатьох районах Німеччини.

Жінка і її дорослі дочки вирішили розповісти правоохоронцям про свої дії після того, як стало відомо, що могло призвести до страшного пожежі в мавпятнику.

«Для нас справу значною мірою прояснюється», — сказав Герд Гоппман з кримінальної поліції Крефельду, додавши, що жінок звинувачують у підпалі з необережності.

За даними слідчих, поруч з місцем події були виявлені рукописні повідомлення. Жінки кілька разів повторили, що їм «нескінченно шкода».

Гоппман додав, що жінки замовили в Інтернеті ліхтарики і не знали, що вони заборонені в Німеччині. Він також похвалив їх за добровільне визнання. Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує штраф або позбавлення волі на термін до 5 років.