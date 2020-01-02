Мінінфраструктури оприлюднило план на 2020 рік

Реформа транспорту та впровадження електронних сервісів є головними завданнями міністерства на 2020 рік.

Міністерство інфраструктури в цьому році планує надати статус міжнародного аеропорту в Білій Церкві, ввести єдиний е-квиток і ввести послугу доставки ліків поштою, говориться в прес-службі відомства.



На 2020 рік запланована робота у дорожній та авіаційні сфері, на пошті, залізниці, електронних сервісах і сфері водного транспорту.



В дорожній сфері планується відновити приблизно 4000 кілометрів автодоріг, провести реформу Укравтодору і Укртрансбезопасности; проектувати та розпочати роботи на мостах в Запоріжжі та Кременчуці; підготувати концесії доріг М-06 Львів-Стрий, М-09 Львів-Тернопіль, М-05 Київ-Біла Церква; ввести в режим роботи 20 комплексів для зважування в русі.

В авіаційній сфері запланована реконструкція та будівництво аеропортів Дніпра, Мукачева, Одеси; отримання статусу міжнародного аеропорту в Білій Церкві; підготовка концесії аеропортів — Чернівці, Херсон, Запоріжжя; 26 млн пасажиропотік через аеропорти України.



Що стосується реформи пошти, планируеся збільшити на 12% доступ українців до сучасних фінансових послуг; зростання посилочного бізнесу на 20%; доставка ліків; 500 мобільних відділень; нові сортувальні центри у Києві та Львові.



Також Мінінфраструктури запланувало нововведення в електронних сервісах. Це введення єдиного е-квитка; розширення сервісу е-транспорт; е-порт і єдиний комітет моряка.



У ж/д сфері відомство планує: підготовку концесії залізничних вокзалів Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Хмельницького; новий закон про залізничний транспорт, запуск приватної тяги; старт реформи Укрзалізниці, ІРО, продаж непрофільних активів;



Останній пункт-це реформа транспорту. Передбачено новий закон про внутрішніх водних шляхах, лібералізація річкових перевезень; реформа Морської адміністрації та адміністрації річкових портів; концесія портів Ольвія, Херсон, Маріуполь, Одеса, поромного комплексу в морському порту Чорноморськ; поглиблення на Дніпрі в рамках Е-40; роботи з поглиблення причалів в портах Одеса, Південний, Чорноморськ.