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Літак Антонов зазнав аварії в Судані, багато жертв

02.01.2020

Трагедія сталася у столиці Західного Дарфура, де зафіксували смертельні сутички між етнічними групами.

У Судані зазнав катастрофи військовий літак Антонов, в результаті чого жертвами стали 15 осіб, пише в чеверг, 2 січня, Reuters.
 
Авіакатастрофа сталася в столиці Західного Дарфура, де в останні дні зафіксували смертельні сутички між етнічними групами.
 
За даними каналу Alarabiya, це був літак Антонов. В результаті аварії загинуло 15 осіб.
 
За непідтвердженими даними, на борту крім екіпажу перебували місцеві чиновники.

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