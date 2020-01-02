Літак Антонов зазнав аварії в Судані, багато жертв

Трагедія сталася у столиці Західного Дарфура, де зафіксували смертельні сутички між етнічними групами.

У Судані зазнав катастрофи військовий літак Антонов, в результаті чого жертвами стали 15 осіб, пише в чеверг, 2 січня, Reuters.



Авіакатастрофа сталася в столиці Західного Дарфура, де в останні дні зафіксували смертельні сутички між етнічними групами.



За даними каналу Alarabiya, це був літак Антонов. В результаті аварії загинуло 15 осіб.



За непідтвердженими даними, на борту крім екіпажу перебували місцеві чиновники.