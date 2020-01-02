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У Росії помер творець двох поколінь БМП

02.01.2020

Головний конструктор бойових машин піхоти другого і третього покоління Олександр Благонравов помер у віці 86 років. Про це пише ТАСС.

Російський вчений помер у ніч на 1 січня. Дата похорону поки не призначена.

Олександр Благонравов родом з Москви. У 70 – роках він очолював конструкторський відділ Курганського машинобудівного заводу. А з 1989 року був завідувачем кафедри гусеничних машин Курганського державного університету.

У 80-му році під керівництвом Благонравова була створена бойова машина піхоти БМП-2. Через сім років учений розробив нову, не має аналогів у світі, плаваючу БМП-3.

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