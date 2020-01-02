Україна збільшила імпорт газу більше, ніж на третину

Загальний обсяг імпорту природного газу в 2019 році склав 14,2471 млрд куб. м, приріст — 3,6569 млрд. куб. м.

Україна в 2019 році збільшила імпорт природного газу на 34,5% порівняно з 2018 роком. Про це в четвер, 2 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на оперативні дані компанії Укртрансгаз.

Загальний обсяг імпорту склав 14,2471 млрд куб. м, приріст — 3,6569 млрд. куб. м.

За розрахунками Інтерфакс-Україна, в тому числі з боку Словаччини за минулий рік надійшло 9,1506 млрд куб. м (+41,7%), Угорщини – 3,6727 млрд куб. м (+6,7%), Польщі – 1,4238 млрд куб. м (зростання в 2,1 рази).

Нагадаємо, Україна з 26 листопада 2015 року не імпортує газ з Росії за контрактом з Газпромом і закуповує його виключно на своєму західному кордоні.