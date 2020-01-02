Лоукостер Ernest Airlines скасувала всі рейси через проблеми з ліцензією

Припинено продаж квитків на всі рейси після 12 січня 2020 року із-за відкликання ліцензії авіаперевізника Національним управлінням цивільної авіації Італії.

Італійська авіакомпанія-лоукостер Ernest Airlines призупинила продаж квитків на всі рейси після 12 січня 2020 року через проблеми з ліцензією Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC). Про це повідомляється на сайті Ernest Airlines.

«Ліцензія може бути збережена, якщо авіакомпанія Ernest виконає передбачені чинним законодавством вимоги, після чого ENAC отримає підстави відкликати своє рішення. Ми докладаємо всіх зусиль задля того, щоб положення ENAC (про зупинення дії ліцензії) було відкликано», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що продаж квитків буде відновлено, як тільки опублікують відгук рішення ENAC.