Трамп зробив нову заяву по Україні

Президент США Дональд Трамп закінчив 2019 рік згадкою про Україну.

Відповідаючи на питання журналістів у своїй резиденції у Флориді, він знову назвав Україну «корумпованою державою» і похвалив президента України Володимира Зеленського. Також додав, що Європа і НАТО повинні допомагати Україні.

Під час інтерв’ю виданню TIME у своєму офісі у Києві президент України Володимир Зеленський заперечував, що він і Трамп коли-небудь обговорювали рішення призупинити американську допомогу Україні.

Також він спростував нещодавні заяви Трампа про корупцію в Україні і поставив під сумнів справедливість рішення Трампа заморозити американську допомогу.

«Якщо ви наш стратегічний партнер, то ви не можете нічого блокувати для нас… Я думаю, що це просто справедливість. Мова йде не про послугу за послугу», — зауважив Зеленський.