У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів трубою

Водій вступив у конфлікт з пасажирами, після чого не стримався і пустив у хід залізний предмет.

У Харкові водій тролейбуса наніс тілесні ушкодження двом пасажирам, повідомляє прес-центр Нацполиции області в четвер, 2 січня.



Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

«Він зупинив транспортний засіб і почав висловлюватися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік узяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира», — пише прес-служба.



У зв’язку з інцидентом порушено справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.