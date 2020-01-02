Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Харкові водій тролейбуса побив пасажирів трубою

02.01.2020

Водій вступив у конфлікт з пасажирами, після чого не стримався і пустив у хід залізний предмет.

У Харкові водій тролейбуса наніс тілесні ушкодження двом пасажирам, повідомляє прес-центр Нацполиции області в четвер, 2 січня.
 
Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

 

«Він зупинив транспортний засіб і почав висловлюватися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік узяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира», — пише прес-служба.
 
У зв’язку з інцидентом порушено справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.

Читайте також:   Син Порошенка разом з товаришами прийшов під ДБР підтримати батька, якого викликали на допит
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *