Українка виступила з незвичайною претензією до Зеленському з-за його новорічній промові

Українка Юлія Дукач різко розкритикувала президента Володимира Зеленського з-за того, що в новорічній промові він не вживав слова-феминитивы і згадав жінок-домогосподарок.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Тексти.огд.иа , де Дукач опублікувала свою статтю.

«Тому під час новорічної промови президента я вважала. Вважала, скільки жінок він згадає у своєму переліку таких різних українців. А назвав він чимало. Адвокат, сангвінік, той, хто платить податки, агроном … — всього біля 30 символів. Всі такі різні і такі … чоловіки. І серед них лише одна жінка. І знаєте хто вона? «Звичайна домогосподарка».

Я б закрила на це очі і вирішила, що Володимир Зеленський просто не полюбив ще феминитивы. А кажучи «той, хто платить податки», просто мав на увазі і чоловіків, і жінок. Однак навіщо тоді у своїй промові двічі (!) дискримінувати чоловіків, які не мають постійної роботи і провідних домашнє господарство? І навіщо згадувати жінок лише як домогосподарок? «, — написала Дукач.

Додала, що Володимир Зеленський ще за часів своїх виступів на сцені часто озвучував сексистські жарти, а також влітку 2019 під час закордонного візиту назвав українок «туристичним брендом».