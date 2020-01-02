ДБР: Нова директор сама вирішує, коли і як вибирати собі заступників

В ГБР стверджують, що відповідно до змін у законі про роботу Державного бюро розслідувань, його директор самостійно затверджує положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

«Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Типове положення про конкурсну комісію та Порядок проведення відкритого конкурсу затверджується директором Державного бюро розслідувань», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порядок проведення конкурсу, затверджений Кабміном у 2017 році, втратив свою силу після того, як була затверджена чинна редакція закону про ДБР.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Голос» Олександра Устінова заявила, що Державне бюро розслідувань порушила закон, повідомивши про конкурс на посади заступників голови, 30 грудня. Крайній термін подачі документів — 3 січня.