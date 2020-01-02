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На борту були діти: фото з місця падіння літака «Антонов» в Судані

03.01.2020

З’явилися перші кадри з місця падіння військового літака в Судані «Антонов», на борту якого знаходилися 15 чоловік, в тому числі діти.

Знімки з місця трагедії опубліковані в Twitter.

 

Повідомляється, що екіпажем Ан-12 командував бригадний генерал. На борту перебувало 7 цивільних осіб, в їх числі — чиновник з дружиною і дітьми

Літак впав в 10 кілометрах від аеропорту.

Раніше з’явилася інформація, що серед пасажирів були троє представників місцевого суддівського корпусу і співробітник Всесвітньої продовольчої організації. Літак розбився відразу після зльоту.

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