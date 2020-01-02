До затриманого в окупованому Новини українського активіста Приходька не пускають священика

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає відновлення прав заарештованого в анексованому Новини українського активіста Олега Приходька.

За її даними, до нього не пускають священика.

Про це Денісова розказала на своїй сторінці у Facebook.

«Нашим громадянином подано два клопотання до адміністрації пенітенціарної установи щодо допуску до нього священика, але відповіді так і не отримано», — написала омбудсменка. Вона наголосила, що це порушує права ув’язнена язненого на можливість доступу до кваліфікованих представників будь-якої конфесії, яке закріплено у Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язнена язненими, схвалених радою ООН.

«Звертаюся до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів для відновлення прав Олега Приходька», — додала вона.