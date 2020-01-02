В Україні збільшився попит на нові авто

За даними «Укравтопрому», в 2019 році в Україні продали і зареєстрували 88 500 нових автомобілів. Це на 8% більше, ніж у 2018 році.

На початку 2019 року здавалося, що за підсумками року український ринок нових автомобілів покаже падіння, причому, вельми помітне, порівняно з 2018 роком. Так, у січні продажі нових машин в нашій країні впали на 21%, а в лютому – на 2%. Це пояснювалося тим, що в той час діяли пільгові умови розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Однак навесні, коли пільги на розмитнення «евроблях» закінчилися, продажі нових автомобілів почали збільшуватися. Навесні – на 3%, влітку – на 9%, а восени – на цілих 16%. За підсумками 2019 року продажі виросли на 8% в порівнянні з 2018 роком.

Найчастіше українці купували нові автомобілі брендів Renault, Toyota, Kia, Skoda і Nissan. Беззаперечний лідер – Renault. У минулому році в нашій країні продали 14 603 нових авто цього бренду.

У чому причина зростання ринку нових автомобілів? Їх кілька. По-перше, в 2019 році зміцнилася гривня. По-друге, в минулому році аграрії зібрали хороший урожай.