В России сообщили о смерти звезды сериала «Сваты»

В России опять “похоронили” актера, который сыграл одну из главных ролей в сериале “Сваты”. Федор Добронрарвов опять столкнулся с новой волной слухов о своих похоронах. Об этом сообщила российская пресса 2 января.

Добронрарвов расстроился из-за этих слухов. Он рассказал, что ему больно и обидно читать такую клевету и обман. Актер пояснил такую завидную регулярность появления новостей о его безвременной кончине. Он считает, что это не его популярность, которую принес именно этот сериал, а в желании журналистов опубликовать сенсацию независимо от того является ли она правдой или нет.

Федор Добронравов высказал свое желание разобраться с обидчиками. Он считает, что таких журналистов нужно наказывать по всей строгости закона. Актер пояснил, что устал от вранья, которое может негативно сказаться на здоровье родных и близких ему людей, так как они читают эти новости о госпитализации или смерти, а ему нужно потом им объяснять, что все хорошо, а новости – это очередной обман. Добронравов спросил о том, кто будет отвечать за такие новости и за пошатнувшееся здоровье его родных.

После этого Добронравов раскрыл секрет о сериале “Сваты”. Он заявил, что действие сериала перенесу в Беларусь, а в продолжении появятся новые герои, которые понравятся зрителям.