Собака, которая мастерски играет в дженгу, удивила сеть

В соцсети Twitter стало популярным видео, на которое обратил внимание американский телеканал KSL. На нем собака породы бордер-колли играет со своей хозяйкой в настольную игру дженга. При этом игроки по очереди достают деревянные блоки из башни, стараясь при этом ее не развалить.

«Эта собака играет в дженгу, возможно, лучше, чем вы!», — сообщает KSL. Пес, когда приходит его черед, осторожно хватает блок зубами и каждый раз застывает на несколько секунд, прежде чем успешно вытаскивает его — три раза подряд.

Пользователей сети впечатлило мастерство и усердие собаки. «Я даже не могу заставить своих детей складывать грязную посуду в раковину — не говоря уже о том, чтобы моя собака играла в дженгу», — написала одна женщина.

Правда, некоторые придирчивые комментаторы считают, что для полной картины псу следует научиться еще и укладывать вытащенные блоки сверху башни — как положено по правилам.

[email protected]_

If you think you’ve seen it all…

Dog is playing Jenga!

16:10 – 28 дек. 2019 г.

