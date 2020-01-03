Четыре самые большие елки в мире (фото)

Наверняка, многим из нас хотелось бы полюбоваться в новый год большой, красиво наряженной елкой. Практически в каждом городе устанавливается новогодняя елка. Оказывается, и здесь есть свои рекорды: самые большие елки в мире

1 место

Самая большая елка в мире находиться в Италии в коммуне Губбио (Умбрия). Хотя, конечно назвать елкой лежащую на горе Инджино световую композицию можно с большим трудом, однако тем не менее внешний вид у нее как у елки. Ее высота — 650 м, ширина у основания 350 — м. Контур елки создается при помощи 260 ламп, а звезда в верхней части 200 лампами меньшего размера. Для освещения внутренней части композиции использовались 270 ламп. Впервые подобная елка была установлена на горе Инджино в 1981 году, а в 1991 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

2 место

Самая большая искусственная елка в мире была установлена в 2009 году в городе Мехико. Высота металлической конструкции была равна 110 м 35 см, а вес 330 тонн! Ширина нижней части — 40 м. Длина гирлянд, состоящих из 8 млн лампочек, составляла 80 000 м. Огромная елка устанавливается ежегодно и каждый раз предстает в новых цветах. Установкой гиганта занимались 200 рабочих в течении 2 месяцев. Елка располагалась на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа на площади Сокало. В течении рождественских праздников на нее пришли посмотреть более 3 млн человек. В один из дней дал концерт сам Пласидо Доминго. Также возле самой большой елки в мире властями города были организованы различные развлекательные мероприятия, среди которых очень необычный для Мексики отдых, а именно ледовая дорожка. Спонсором строительства уникального «дерева» стала компания Pepsi.

3 место

Гигантская искусственная елка, высотой 110 м 11 см была установлена в городе Аракаху (Бразилия). В свое время сооружение претендовало на звание самой высокой елки в мире. Однако во время установки произошло обрушение, в результате которого погибли четыре человека.

4 место

Высота елки, установленной в конце 2011 года в Рио-де-Жанейро, составляла 85 м. Уникальностью этого «дерева» является то, что оно было установлено на плавающей платформе. Для украшения использовалось более 3 млн лампочек, общий вес конструкции из металла составил 542 тонны. В новогоднюю ночь в лагуне Родриго де Фрейтас (именно здесь была установлена красивая конструкция) состоялся грандиозный салют, длившийся 6 минут.