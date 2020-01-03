«Квартал 95» высмеял нардепа Яременко за скандальную переписку в Раде (видео)

Квартал 95 не мог обойти скандал с нардепом от “Слуги народа” Богданом Яременко, которого засекли на переписке с проституткой.

Вечерний Квартал 2020

Эта сценка стала первым номером Студии Квартал 95, которую она показала в 2020 году, передает FaceNews.ua.

“В этом году друзья, мы получили новый парламент, который иногда ведет себя как старый. Так к примеру совершенно недавно один из украинских “слуг народа” попался на переписке с девушкой легкого поведения. Другими словами “слуга” искал себе госпожу. Сам депутат заявил, что это была провокация. Впоследствии он оправдывался даже перед президентом. Но сложнее всего ему было оправдываться перед своей собственной женой. И так давайте представим кабинет депутата ВР Богдана Яременко. Смотрим”, — объявил постановку ведущий праздничного концерта.

Народного депутата от “Слуги народа” Богдана Яременко сыграл Александр Пикалов, а его супругу, которая внезапно “застукала” мужа, Елена Кравец.

По сценарию Квартала 95, у Яременко произошел скандал с женой, которая взбесилась, узнав о переписках с проституткой. Нардеп же удивился и спросил у супруги, как ее пропустили в кабинет.