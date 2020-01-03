У комітеті з питань соцполітики говорять про неминучість підвищення пенсійного віку в Україні

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики депутат від партії «Слуга народу» Галина Третьякова вважає, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче. Підвищувати пенсійний вік поступово. Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».



«Ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м’які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», — заявила Третьякова.



За словами голови комітету, зараз це питання не стоїть на порядку денному уряду, але вже йдуть дискусії, як максимально полегшити долю людей.



«Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію. В той же час — це не питання сьогоднішнього дня», — вважає депутат.