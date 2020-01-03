Грошей немає, продукти — лайно: як в окупованому Донецьку зустріли Новий рік

Шостий Новий рік в тимчасово окупованому Донецьку пройшов приблизно так само, як і попередній. Окупанти не розщедрилися на сучасні розважальні програми, на «віджатих» підприємствах тільки в самий останній момент виплатили зарплати, а прилавки магазинів не ломилися від недорогих і якісних продуктів.





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Від слова «зовсім»



Буквально за два-три дні до свята значна частина бюджетників терористичної «ДНР» видихнула з полегшенням – на зарплатні картки не визнаного ніде в світі «центрального республіканського банку» капнули якісь гроші. То частина зарплати, то частина боргу попередніх років. Щасливчики спустошили банкомати і кинулися за покупками до святкового столу.



«Ми думали, що зустрінемо Новий рік з пляшкою шампанського і парою цукерок – і на цьому все. Грошей не було від слова «зовсім». Ми з дружиною працюємо в бюджетній сфері і особливо не шикуємо. Купувати ялинку за 750 рублів (близько 286 грн по курсу НБУ — середня ціна на ялинку в Донецьку варіювалася від 450 до 4000 рублів) нам було не по кишені, обійшлися гілками. Коли отримали залишки зарплати за жовтень на карту, то пішли на ринок, а там половина торгових місць закриті. І це ринок у центрі міста, за три дні до Нового року!!! Ті, що працювали, підняли ціни на продукцію. Втім, трохи подешевшала свинина, рублів на 30-50, але все одно дорого – майже 300 рублів за кілограм (по курсу НБУ — приблизно 114-115 грн)», — поділився інженер виробництва, який представився Сергієм.



Як і в попередні роки, поїздки «в Україну» (за лінію розмежування, на підконтрольні території) перетворилися в «контрабанду» солодощів, алкоголю і подарунків. «Асортимент наших магазинів здебільшого – досконале лайно, — констатує пенсіонер Олександр Євгенович. – Ні солодощів нормальних, ні хорошого шампанського. Захочеш купити, порадувати себе – і не знаєш, що там під обгорткою, але швидше за все, гидота. Тому під час кожної поїздки на ідентифікацію у Покровську купували по трохи шоколадних цукерок, шампанське, навіть пляшку хорошого коньяку. І подарунки дітям і онукам не за ціною квартири. Таких як ми – сотні і тисячі, тягнемо в Донецьк ласощі, але при цьому боїмося, що заберуть на блокпостах».



За його словами, колишніх радісних очікувань і передчуттів перед святом у нього вже давно немає. «Можна скільки завгодно відкрити ялинок, набрати танцюристів і піснярів, але справжньої радості вже немає. На площі Леніна, коли відкрили ялинку, особливо ніхто не гуляв, не розважався. Як-то не до свят, чи що. Ялинка красива, суперечці немає… Але настрій у людей так собі, очі порожні, апатія у багатьох. Слава Богу, що нас ще не лякали черговим наступом «укрів».



Настання не буде



«В день народження Степана Бандери 1 січня ВСУ підуть у наступ», — цю мантру бойовики повторюють перед кожним Новим роком, змушуючи і без того переляканий населення остаточно втрачати залишки самовладання. В цьому році в світі нормандських зустрічей, обмінів та інших процесів, спрямованих на спробу врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, цієї мантри вже не було. Але на її місце прийшла інша.





Святкування дня народження Бандери в Києві Фото: Апостроф / Олександр Гончаров



«У нас же паспортизація йде, люди беруть російські паспорти про запас, коли дають. І ось наші проводирі заявляють, що тут, в Донецьку, вже ось-ось всі отримають ці паспорти РФ і вперед, в Росію! Хоча частка отримали мізерно мала, ну та й Бог з ними… На питання, чому Росія шість років не приєднує і жодним чином не натякає на це – мені відповідають лютим сичанням і криками. Типу, треба почекати, зовсім трохи залишилося. Паспорта ж… І тут же бойовики буквально перед самим Новим роком переможно розповідають з екранів телевізора, що поставили питання про зміну Конституції України і закріплення в ній особливого статусу Донбасу. Це вони підносять як перемогу. І знову виникає питання: «Почекайте, тобто Донбас — в складі України?» Знову у відповідь шипіння, прокляття, незрозумілі вигуки…», — ділиться враженнями житель Донецька Геннадій.



Тобто настання 1 січня точно не було, але от очікування чи входження до складу Росії, то повернення до складу України прикрасило сірі післясвяткові будні донеччан. Ще одна хороша новина — тимчасове скасування комендантської години — до 8 січня.



«Поки сходимося в одному: ситуація в заморожуванні, і шляхів до розморожування не видно», — вважає донеччанин.



У кого салют довше



Цікаво, що кількість салютів, які почали звучати в 23:00 (до 0:00 за київським часом) у новорічну ніч, було не меншим, ніж прозвучали після опівночі. Годинна різниця в часі дозволила визначити, скільки в окупованому місті залишилося людей, що зустрічають свято разом з жителями підконтрольних територій України.



Виявилося, досить багато. Після 23:00 феєрверки та салюти шуміли не менше 20 хвилин і викликали живий інтерес мешканців прилеглих будинків. Однак ні сигналів поліції, спешившей втихомирити «українських диверсантів», ні телефонних дзвінків небайдужих прихильників окупантів – не було. Салюти після донецької півночі були навіть скромніше, хоча й тривали довше.



«А взагалі, «українські ДРГ» в Донецьку надзвичайно люб’язні і у Новий рік не заважають людям зустрічати свято, — з іронією каже донеччанка Олена. – Вони у нас зазвичай, як розповідають ЗМІ бойовиків, в будній день на пустирях щось підривають, або міни на рейки підкладають, де потяги не ходять… Але в Новий рік – ні-ні. І в свята. І по вихідних. Дивовижні люди!»



Також з соцмереж стало відомо, що з підконтрольних територій у бік Донецька 30 грудня на повітряних кулях полетіли патріотичні листівки. Однак ні цього дня, ні в наступні про долю листівок нічого не було відомо, донеччани не повідомляли про «посилку».





Відправлення посилки, в ДонецкФото: twitter.com



«Ми дуже часто читаємо в інтернеті, що до нас запускають то повітряні кулі, то листівки, то листівки до свят. Але ні разу за ці роки я їх не бачила, хоча після таких повідомлень завжди намагалася потрапити на місце передбачуваного прольоту «посилок» (якщо був відомий адресу відправки, то можна зрозуміти, над яким районом Донецька вони можуть пролетіти). Але ні, ні разу не бачила нічого», — з прикрістю констатує Олена.



Чиє привітання дивилися?



«Нічиє! — відповіли п’ятеро з семи опитаних жителів Донецька. — Слухали музику і підняли келихи під сигнали точного часу. Не хотіли зайвих розборок, хто за кого голосував і взагалі. Потім вже 1 січня подивилися, що сказав Зеленський, Порошенко, мигцем глянули на Путіна, — і зрозуміли, що нічого не втратили».



У новорічну ніч багато віддали перевагу українським каналам, які ведуть прямі трансляції в інтернеті, і їх розважальним передачам. «Ми пройшлися по каналах нашого кабельного – і жахнулися. На манежі вже скільки десятиліть все ті ж: Пугачова, Ротару, Газманов, Лещенко, філіп Кіркоров, група «Любе»… Старі зірки розважають молодь? Ну це занадто! Знайшли своїх артистів, українських в інтернеті, потім просто переключилися на музику… Але дивитися московське дійство по ТБ – ні за що!», — розповіла мешканка Макіївки Галина.



В цілому, Новий рік у Донецьку пройшов спокійно, якщо не рахувати загоревшуюся у ТРЦ «Донецьк-Сіті» 30 грудня новорічну ялинку. Обійшлося без жертв, пожежу загасили, але в Донецьку досі кажуть: до війни ніколи такого не було. «Господи, вони навіть ялинку нормально поставити не можуть!», — в серцях говорить Галина, маючи на увазі окупаційні влади і їх пособників.



Марина Данчук

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