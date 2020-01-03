Сліпий хлопець з Бразилії підкорив великі хвилі

23-річний Дерек Рабело з Бразилії народився з вродженою глаукомою і повністю позбавлений зору. Але це не стало для неї вагомою підставою відмовлятися від своєї мрії про підкорення хвиль. Сьогодні Дерек – професійний серфер.







Дерек горів бажанням навчитися кататися на серфі ще в дитинстві. Однак по-справжньому займатися серфінгом він став у віці 17 років.







Батько ще до народження Дерека мріяв про те, щоб його син став професійним спортсменом. Тому в цьому нелегкому шляху Дереку допомагав саме тато.







Також його підтримували друзі та професіонали цього виду спорту. Однак без завзятості Дерека нічого б не вийшло.







Незрячий серфер говорить, що він слухає океан. Саме океан і звуки наближення хвилі допомагають йому встояти на ногах.







Зараз Дерек подорожує по всьому світу, виступає на міжнародних чемпіонатах. Він розповідає людям про свій успіх, і надихає своїм прикладом багатьох.







“Мій батько допомагає і підтримує мене. Ще з дитинства ми разом ходили до океану щоранку”.







“Незважаючи на те, що папа відправив мене на курси, де я багато займався, я багато часу тренувався сам і з друзями”.







“Кожна хвиля має свій звук. Це допомагає мені вирішити, з якого боку я можу її приборкати”.