23-річний Дерек Рабело з Бразилії народився з вродженою глаукомою і повністю позбавлений зору. Але це не стало для неї вагомою підставою відмовлятися від своєї мрії про підкорення хвиль. Сьогодні Дерек – професійний серфер.
Дерек горів бажанням навчитися кататися на серфі ще в дитинстві. Однак по-справжньому займатися серфінгом він став у віці 17 років.
Батько ще до народження Дерека мріяв про те, щоб його син став професійним спортсменом. Тому в цьому нелегкому шляху Дереку допомагав саме тато.
Також його підтримували друзі та професіонали цього виду спорту. Однак без завзятості Дерека нічого б не вийшло.
Незрячий серфер говорить, що він слухає океан. Саме океан і звуки наближення хвилі допомагають йому встояти на ногах.
Зараз Дерек подорожує по всьому світу, виступає на міжнародних чемпіонатах. Він розповідає людям про свій успіх, і надихає своїм прикладом багатьох.
“Мій батько допомагає і підтримує мене. Ще з дитинства ми разом ходили до океану щоранку”.
“Незважаючи на те, що папа відправив мене на курси, де я багато займався, я багато часу тренувався сам і з друзями”.
“Кожна хвиля має свій звук. Це допомагає мені вирішити, з якого боку я можу її приборкати”.
Сліпий хлопець з Бразилії підкорив великі хвилі
23-річний Дерек Рабело з Бразилії народився з вродженою глаукомою і повністю позбавлений зору. Але це не стало для неї вагомою підставою відмовлятися від своєї мрії про підкорення хвиль. Сьогодні Дерек – професійний серфер.