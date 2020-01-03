США привели збройні сили у бойову готовність

Влада США віддала наказ про приведення Збройних сил країни в бойову готовність після вбивства іранського генерала Касима Сулеймані.

Про це повідомляє Fox News.

Американський президент Дональд Трамп після повідомлень про вбивство генерала опублікував у своєму Twitter прапор США без підпису.

Нагадаємо, 3 січня США завдали ракетних ударів по двох точках біля аеропорту Багдада. В результаті був убитий генерал Касим Сулеймані, який керував спецпідрозділом Ель-Кудс, що відповідає за організацію військових операцій Ірану за кордоном.

Іран заявив, що готовий помститися США за проведення операції, в результаті якої загинув генерал.