Повінь – зміна системи

Menu
Close

Елочка, налей: в Британии продают новогодние игрушки «только для взрослых»

03.01.2020

Жители Великобритании уже завершают праздновать Рождество и Новый год, поэтом местные интернет-магазины начинают активно предлагать жителям других стран оставшиеся у них елочные украшения, мишуру и гирлянды.

В числе оригинальных новинок, на которые рассчитывают торговцы — оригинальные алкогольные сувениры в виде елочных игрушек «только для взрослых», пишет сайт «Авторадио».

Внутри они заполнены спиртными напитками на любой вкус — в основном это водка, виски или джин.

Стоит один такой шар 24 доллара. Однако праздничные украшения можно покупать партиями по несколько штук в упаковке. Как утверждают продавцы, сувениры выгоднее брать сразу по нескольку штук. Так, если взять сразу «алкогольные игрушки», то можно прилично сэкономить. Такой набор обойдется в 41 доллар.

Читайте також:   Два винищувачі Німеччини зіткнулися над населеними пунктами(відео)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *